ufficiale Ajax, Heitinga non è più l'allenatore. Il ds: "Cerchiamo un tecnico più esperto"

John Heitinga chiude qui la sua avventura di allenatore all'Ajax, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 40 anni, ex giocatore dei lancieri, Heitinga aveva raccolto il testimone di Alfred Schreuder lo scorso 2 febbraio. Avventura che non si può certo definire fortunata, con la squadra che non è riuscita a qualificarsi alla prossima Champions League. Il direttore sportivo, Sven Mislintat ha dichiarato in merito: "A livello personale è stata una decisione difficile da prendere e da comunicargli.

John è intervenuto in un momento difficile per aiutare il club e lo ha fatto con piena convinzione e per questo gli sono grato. Ma sono giunto alla conclusione che l'Ajax ha bisogno di un allenatore più esperto". Le ultime indiscrezioni danno come favorito Peter Bosz, che ha già guidato la squadra nella stagione 2016/17, conducendola in finale di Europa League.