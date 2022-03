ufficiale Ajax, Labyad non rinnoverà il contratto. Il trequartista libero a luglio

Zakaria Labyad lascerà l'Ajax al termine della stagione. Il trequartista marocchino (ma nato a Utrecht), classe 1993, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e il club di Amsterdam ha annunciato oggi che non rinnoverà. Labyad, ex di PSV e Sporting, si congederà dai lancieri dopo quattro stagioni, in cui ha realizzato 13 gol e 10 assist in 54 presenze (finora).