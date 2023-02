ufficiale Labyad torna a casa. L'ex Ajax e PSV firma con l'Utrecht fino al 2024

vedi letture

Zakaria Labyad ha lasciato l'Ajax dopo quattro stagioni in cui non è riuscito a imporsi. Il trequartista marocchino (ma nato a Utrecht), classe 1993, si è svincolato a giugno dal club di Amsterdam e ieri ha finalmente trovato squadra: si tratta di un ritorno a casa, per l'ex di PSV e Sporting, che ha firmato un contratto con l'Utrecht (dove ha giocato nella stagione 2017-18, prima della cessione per 6 milioni ai lancieri) fino al 30 giugno 2024.