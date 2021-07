ufficiale Al Ahli, preso l'ex Barcellona Paulinho. Contratto triennale

L'Al-Ahli, club dell'Arabia Saudita, ha annunciato sui propri canali social l'arrivo del centrocampista brasiliano Paulinho, ex Barcellona, che si era svincolato dopo l'esperienza in cina con il Guangzhou. Per il classe '88 contratto triennale.