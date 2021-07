ufficiale Al Sadd, è addio con il nazionale sudcoreano Nam Tae-hee

Nam Tae-hee (30 anni oggi) lascia i qatarioti del' Al-Sadd. Il trequartista della Sud Corea, oltre 50 presenze nella sua nazionale, se ne va dopo due anni.

Nam Tae-hee è uno dei calciatori più incisivi della Stars League, con all'attivo 84 goal in quasi 200 partite. Approdato a sedici anni in Europa grazie al Reading, è poi passato in Francia al Valenciennes, fino al momento in cui ha voluto dedicare la sua carriera al Qatar, accettando l'offerta dell'Al-Duhail nel 2012.