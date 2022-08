ufficiale Alcacer saluta il Villarreal e il calcio europeo. Riparte dagli Emirati Arabi

Nuova avventura molto esotica per Paco Alcacer, attaccante spagnolo che ha lasciato il Villarreal a titolo temporaneo. A 28 anni, lo attendono gli Emirati Arabi e in particolare lo Sharjah FC, che ne ha annunciato l'arrivo in prestito sui suoi canali di comunicazione. Alcacer saluta l'Europa per gettarsi in un'esperienza nel calcio di lingua araba.