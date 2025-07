Ufficiale Ramon Terrats è un nuovo giocatore dell’Espanyol: arriva in prestito dal Villarreal

L'Espanyol ha ufficializzato l’arrivo di Ramon Terrats in prestito dal Villarreal per la stagione 2025/26. L’accordo tra i due club prevede anche un’opzione di acquisto, attivabile al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra.

Centrocampista con una buona esperienza nel calcio spagnolo, Terrats ha debuttato in Liga nella stagione 2022/23 con la maglia del Girona, prima di essere acquistato dal Villarreal. Nella seconda metà della scorsa stagione si è trasferito in prestito al Getafe, dove ha trovato continuità e si è affermato come titolare fisso, collezionando 16 presenze ufficiali e realizzando 4 reti in campionato. Oltre alle sue qualità tecniche e tattiche, questo trasferimento ha un forte valore simbolico per il giocatore: nato e cresciuto in una famiglia di tifosi dell'Espanyol, Terrats corona con questa operazione un sogno d’infanzia, indossando la maglia del club che ha sempre amato.

Con il suo arrivo, l’Espanyol aggiunge alla rosa un profilo dinamico, dotato di visione di gioco e capacità di inserimento. La sua esperienza in Liga e il rendimento positivo al Getafe fanno ben sperare per il futuro, mentre lo stesso Terrats si appresta a vivere una delle stagioni più emozionanti della sua carriera, con l’obiettivo di conquistare un posto stabile e aiutare la squadra a raggiungere nuovi traguardi.