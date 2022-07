ufficiale Alderweireld all'Anversa. Il centrale giocherà per la prima volta in Belgio

Colpo in difesa per l'Anversa che si è assicurato Toby Alderweireld. Lascia i qatarioti dell'Al-Duhail e torna in patria firmando un contratto triennale. 33 anni, l'esperto centrale vanta 121 presenze con la nazionale belga che lo pongono al terzo posto nella classifica dei più presenti dei diables rouges, dopo Witsel (124) e Vertonghen (139). Curiosamente Vertonghen non ha mai giocato nel campionato belga, avendo lasciato il suo Paese a 15 anni, acquistato dall'Ajax che lo ha poi lanciato tra i professionisti.