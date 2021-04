Cadice, Cervera: "Partita equilibrata fino al 30', poi abbiamo regalato due gol"

vedi letture

Álvaro Cervera, allenatore del Cadice, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa per 3-0 contro il Real Madrid: "Il nostro piano era quello di attaccare dalla parte di Marcelo, perché quando va in pressing alto lascia molto spazio alle sue spalle, ma purtroppo abbiamo commesso diversi errori che ci sono costati carissimi. Quando i nostri avversari hanno raddoppiato, ho subito capito che sarebbe diventato impossibile operare la rimonta: se ci si complica le cose contro squadre così forti come il Real Madrid, diventa impossibile rimediare. E' stata una partita equilibrata fino al 30', poi abbiamo regalato i primi due gol e si è interrotta ogni nostra speranza: ci stava perdere, ma non in questo modo".