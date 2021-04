Anche il Manchester United lascia la Superlega, questo il comunicato ufficiale dei Red Devils: "Abbiamo ascoltato attentamente la reazione dei nostri tifosi, del governo del Regno Unito e degli altri stakeholder chiave. Il nostro impegno è lavorare con la comunità calcistica per trovare soluzioni sostenibili alle sfide a lungo termine".

We will not be participating in the European Super League.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021