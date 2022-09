ufficiale Andy Carroll ha firmato con il Reading. Torna nei Royals fino a gennaio

La notizia era nell'aria, adesso è anche ufficiale: Andy Carroll, esperto centravanti classe 1989, torna a giocare nel Reading. Il club di Championship ha reso noto la firma dell'attaccante ex Newcastle e Liverpool, tra le altre, su un accordo di breve durata, che scadrà a metà gennaio. Seconda esperienza nei Royals per Carroll, che vi aveva già militato per un paio di mesi in inverno a cavallo tra il 2021 e il 2022.