ufficiale Angelo Fulgini lascia il Mainz e torna in Francia. Giocherà nel Lens

Angelo Fulgini torna in Ligue 1, pochi mesi dopo il suo approdo in Bundesliga. Il Mainz ha confermato la cessione in prestito del centrocampista offensivo: giocherà con il Lens fino al termine della stagione, con un'opzione di riscatto.