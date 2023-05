ufficiale Angers, Chetti licenziato dal club dopo la condanna per violenza sessuale

Dopo la sentenza (con sospensione) a quattro mesi di reclusione per le accuse di violenza sessuale per Ilyes Chetti arriva un'altra tegola. L'Angers, club nel quale ha militato in questa stagione, con una nota ha comunicato il suo licenziamento.