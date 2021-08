ufficiale Aston Villa, altro acquisto di peso. Preso Ings per 35 milioni

L'Aston Villa ha annunciato un nuovo acquisto, che prevederà un altro esborso mica da ridere per il club di Premier League, pronto però ad incassare dalla cessione ormai quasi ufficiale di Grealish al Man City. L'attacco dei Villans si rinforza con il 29enne Danny Ings, prelevato dal Southampton per una cifra non rivelata ufficialmente dal club acquirente, ma che secondo le indiscrezioni di Oltremanica si aggira sui 35 milioni di euro. L'ex Liverpool ha firmato un contratto triennale.