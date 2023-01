Il West Ham ha rinforzato ulteriormente il reparto offensivo prelevando dall'Aston Villa il centravanti Danny Ings. Il classe '92 ha firmato un contratto fino al 2025 con gli Hammers che non hanno svelato la cifra versata per l'acquisto del cartellino.

We are delighted to announce the signing of Danny Ings! ⚒️

— West Ham United (@WestHam) January 20, 2023