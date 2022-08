ufficiale Aston Villa, il giovane Cameron Archer rinnova per cinque anni

Rinnovo di contratto per il giovane attaccante dell'Aston Villa Cameron Archer, che nelle scorse ore ha prolungato il suo contratto con i Villans per altri cinque anni. Prodotto del settore giovanile del club, l'attaccante classe 2001 è reduce da due prestiti nelle serie minori inglesi ma in questa stagione potrebbe restare in rosa con la squadra di Steven Gerrard.