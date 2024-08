Ufficiale Southampton, incetta di acquisti. Ufficiale anche Cameron Archer: "Non è un brutto posto"

Dopo la retrocessione dello Sheffield United, Cameron Archer aveva fatto ritorno all'Aston Villa ma negli ultimi giorni la trattativa per la cessione al Southampton ha preso fortemente piede e ora la punta inglese di 22 anni è ufficialmente un nuovo giocatore dei Saints.

Il comunicato ufficiale. "Il Southampton Football Club è lieto di confermare l'ingaggio di Cameron Archer dall'Aston Villa con un contratto quadriennale.

Il giovane attaccante di talento, 22 anni, arriva al St Mary's per potenziare le opzioni d'attacco di Russell Martin all'alba della campagna di Premier League 2024/25.

Diplomato alla Villa Academy, Archer ha segnato una tripletta al suo primo esordio da senior in un match di EFL Cup del 2021, prima di trascorrere un periodo di prestiti di successo nella Sky Bet Championship con Preston North End e Middlesbrough.

Dopo aver aiutato l'Inghilterra a vincere il Campionato Europeo Under 21 insieme al capitano Taylor Harwood-Bellis la scorsa estate, Archer ha lasciato Villa Park per lo Sheffield United, assaggiando per la prima volta un calcio regolare in Premier League.

L'attaccante è tornato nelle Midlands a giugno, partecipando attivamente al pre-campionato, e ora si unisce alla squadra dei Saints in tempo per l'esordio stagionale a Newcastle", la chiosa dell'annuncio.

Le prime parole di Cameron Archer da nuovo giocatore del Southampton: “Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho fatto una bella chiacchierata con il direttore sportivo. Ovviamente mi ha detto tutto quello che avevo bisogno di sentire. È stato uno dei motivi principali per cui sono qui: lo stile di gioco, il modo di allenare e il tentativo di migliorarmi come giocatore. Non è un brutto posto per farlo in Premier League con il Southampton. Voglio solo continuare a segnare gol e migliorarmi come giocatore, e non credo ci sia un posto migliore del Southampton per farlo", la dichiarazione rilasciata ai canali ufficiali del club inglese.