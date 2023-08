ufficiale Sheffield United, la neopromossa spende una "cifra considerevole" per Archer

Nuovo acquisto ufficializzato in mattinata dallo Sheffield United, che rinforza il proprio reparto offensivo con Cameron Archer. Classe 2001, arriva a titolo definitivo dall'Aston Villa e firma con la neopromossa in Premier League un contratto di durata quadriennale, in scadenza il 30 giugno 2027. Non viene rivelata la cifra spesa per il cartellino, definita comunque "considerevole" nel comunicato delle Blades.