Aston Villa, primo botto di mercato: arriva Kamara dal Marsiglia

L'Aston Villa ha piazzato il primo colpo in entrata del suo mercato. La società inglese ha infatti annunciato l'arrivo di Boubacar Kamara dal Marsiglia che ha sottoscritto un contratto quinquennale. Il classe '99, che era in scadenza con il club francese dove è cresciuto collezionando 170 presenze dal 2017 a oggi, era nel mirino anche dell'Atletico Madrid, ma alla fine ha preferito la Premier League per continuare la propria carriera.