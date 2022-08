ufficiale Athletic Club, il difensore Petxarroman prestato all'Andorra di Piqué

Acquistato l'estate scorsa dai cugini baschi della Real Sociedad, il difensore 25enne Alexader Petxarroman, meglio noto come Alex Petxa, lascia a titolo temporaneo la rosa dell'Athletic Club di Bilbao per scendere in seconda serie. Ufficiale il suo prestito all'Andorra, che ha come presidente Pique, per la prossima stagione sportiva.