ufficiale Atletico Madrid, un altro giovane esce dalla rosa. Riquelme prestato al Girona

Non solo Camello: nelle scorse ore anche un altro giocatore ha lasciato la rosa dell'Atletico Madrid. Si tratta di Rodrigo Riquelme, esterno offensivo spagnolo classe 2000 reduce dal campionato al Mirandes, che si è unito in prestito al Girona per la prossima stagione. Stavolta lo attende la Liga.