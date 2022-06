ufficiale Benfica, Everton fa posto al connazionale Neres. Torna in Brasile dopo 2 anni

vedi letture

Per un David Neres appena sbarcato a Lisbona, c'è un altro brasiliano in uscita dal Benfica per fargli posto. Si tratta dell'esterno offensivo Everton, classe '96, rientrato in Brasile dopo due anni nel club portoghese. Ufficiale il suo trasferimento a titolo definitivo al Flamengo.