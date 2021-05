ufficiale Birmingham, rescinde San Josè, ex colonna dell'Athletic Bilbao

"Non è stata una decisione facile per me. Sebbene sia stata una stagione difficile per la squadra, ho adorato il tempo trascorso qui, e ho avuto il privilegio di giocare con i miei grandi compagni di squadra e lo staff".

Queste le parole di congedo di MIkel San Josè (31) attraverso il sito ufficiale del Birmingham. Arrivato la scorsa estate dall'Athletic Bilbao, il giocatore ha scelto di rescindere un anno prima della scadenza del contratto. Non è stato certo un campionato soddisfacente per il Birmingham, lontanissimo in classifica dalla zona promozione, tanto che il salto in Premier League è diventato presto un miraggio.

Il mediano nativo di Pamplona è pronto per una nuova esperienza: "Sento che ora è il momento giusto per me per esplorare un'altra sfida e andare avanti. Il mio unico rammarico è non aver potuto giocare davanti ai nostri tifosi, ma voglio ringraziarli per il loro supporto. L'anno passato è stato duro per tutti e non auguro altro che successo al Birmingham City che va avanti".

Cresciuto nel Bilbao, da giovanissimo è passato al Liverpool, ma è con i baschi che San Josè riesce ad imporsi nel calcio. Undici anni di grandi soddisfazioni con quasi 400 presenze e l'esordio nella nazionale spagnola, anche se durante gli Europei 2016 è sempre rimasto in panchina.