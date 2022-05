ufficiale Borussia Mönchengladbach, la bandiera Hermann ha rinnovato fino al 2024

Patrick Herrmann non lascerà il Borussia Mönchengladbach. Il club tedesco ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista classe '91 che ha firmato un nuovo accordo valido fino a giugno 2024. Cresciuto nel settore giovanile del club, Hermann è in pianta stabile in prima squadra dal 2009 e ha fin qui collezionato oltre 320 presenze ufficiali.