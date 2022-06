ufficiale Braga, Sikou Niakaté per la difesa. Arriva in prestito dal Guingamp

vedi letture

Rinforzo in difesa per lo Sporting Braga. Il club portoghese ha annunciato di aver acquistato Sikou Niakaté. Il difensore francese classe '99 arriva dal Guingamp in prestito con diritto di riscatto.