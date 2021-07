ufficiale Brentford, colpo in mezzo al campo. Dal Midtjylland arriva Frank Onyeka

Colpo in mezzo al campo per il Brentford. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club inglese ha comunicato di aver ingaggiato Frank Onyeka, nigeriano classe '98. Il centrocampista arriva dal Midtjylland e ha firmato un contratto per i prossimi 5 anni.