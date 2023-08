ufficiale Brentford, rinnova il perno del centrocampo: quadriennale per Frank Onyeka

Rinnovo in casa Brentford, il centrocampista Frank Onyeka ha firmato un nuovo contratto quadriennale con opzione in favore del club per altri 12 mesi mesi. Perno del centrocampo del Brentfortd, è stato protagonista si alcune delle vittorie più iconiche del club nelle ultime due stagioni, tra cui la nostra prima vittoria in Premier League contro l'Arsenal al Gtech Community Stadium e la vittoria in trasferta contro i campioni del Manchester City.

"Sono molto contento che Frank abbia firmato un nuovo contratto", ha detto l'allenatore Thomas Frank. “Ha aiutato molto la squadra durante il nostro periodo in Premier League. Durante entrambe le stagioni è stato sfortunato con gli infortuni, che gli hanno impedito di fare un passo avanti ancora più grande in termini di minuti, ma mi piace molto la sua energia. È un giocatore molto importante per noi e non vediamo l'ora di continuare il viaggio con lui".