ufficiale Brentford, rinforzo in difesa: annuale con opzione al nazionale danese Jorgensen

Arriva a mercato terminato il rinforzo in difesa in casa Brentford. Il club neopromosso in Premier League ha annunciato l'arrivo di Mathias Jorgensen, nazionale danese che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Il calciatore sbarca in Premier League da free agent, dopo aver lasciato il Fenerbahce quest'estate.