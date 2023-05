UFFICIALE: Brentford, nuovo contratto per l'esperto centrale Zanka Jorgensen

Ufficiale: il Brentford ha rinnovato il contratto di uno dei giocatori più esperti della rosa, il difensore centrale danese Mathias Jorgensen (33 anni), meglio noto col nome d'arte di Zanka. In scadenza a giugno ma con un'opzione anche per la prossima stagione, le due parti hanno deciso di andare anche oltre: firma su un nuovo accordo fino al 30 giugno 2025.

✍We're delighted to announce that @mzanka has extended his stay with us until 2025

— Brentford FC (@BrentfordFC) May 15, 2023