ufficiale Brian Rodriguez, già obiettivo del Cagliari, va all'Almeria

A lungo cercato dal Cagliari, alla fine Brian Rodriguez (20) arriva comunque in Europa ma per una destinazione spagnola. E' stato formalizzato il suo passaggio in prestito dal Los Angeles FC all'Almeria, club di Segunda Division. Per l'attaccante uruguaiano, membro de La Celeste, è previsto anche il diritto di riscatto.