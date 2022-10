Roberto De Zerbi vede blindare un suo giocatore: il Brighton ha annunciato il rinnovo di Alexis Mac Allister fino al 2025. Il centrocampista argentino è arrivato nel gennaio 2019 ed è fin qui protagonista di una brillante partenza: 4 reti nelle prime 11 giornate di campionato. Prestazioni che lo hanno fatto entrare da quest'anno in pianta stabile nella Selección di Lionel Scaloni.

Alexis Mac Allister has committed his long-term future to the Albion by agreeing a new contract until June 2025.

Brighton & Hove Albion October 24, 2022