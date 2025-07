Ufficiale Auxerre, colpo in attacco. Dal Brighton arriva in prestito la giovane ala Oman

Colpo in entrata per l’Auxerre, che tramite i propri canali ufficiali ha annunciato l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Ibrahim Oman. L’ala sinistra classe 2004 arriva dagli inglesi del Brighton, che appena un anno fa ha sborsato quasi 20 milioni di euro per prelevarlo dai danesi del Nordsjaelland. Di seguito riportiamo il comunicato del club biancoblù:

L'Auxerre è lieto di annunciare l'arrivo di Ibrahim Osman! Il ventenne centrocampista offensivo arriva in prestito con opzione di acquisto per una stagione dal Brighton, club di Premier League. Indosserà la maglia numero 23.

Formatosi presso la Right to Dream Academy in Ghana, ha esordito in Europa League nel 2023 al Nordsjaelland, in Norvegia. Nel 2024, ha firmato con il Brighton per quasi 20 milioni di euro, prima di essere ceduto in prestito la scorsa stagione al Feyenoord Rotterdam. Con il club olandese ha giocato 22 partite di campionato (3 gol, 3 assist) e 7 partite di Champions League.

Due volte nazionale ghanese, Ibrahim possiede già, nonostante la giovane età, un'esperienza di altissimo livello, sia a livello di club che in nazionale. Questa è una delle tante qualità, oltre alla velocità e alla capacità di guadagnare falli, che porta alla nostra squadra.

Ibrahim, benvenuto all'AJA Auxerre!