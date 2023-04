UFFICIALE: Brighton, il tedesco Gross rimane con De Zerbi. Ha rinnovato il contratto

Il Brighton ha annunciato di aver rinnovato il contratto di uno dei suoi protagonisti. Si lega fino al 30 giugno 2025 con la squadra allenata attualmente da De Zerbi il centrocampista tedesco Pascal Gross (31 anni), pedina inamovibile per il tecnico.

Al sito dei Seagulls, lo stesso De Zerbi ha così commentato la notizia: "Sono assolutamente felice, è uno dei migliori giocatori con cui abbia mai lavorato, lo apprezzo sempre di più. È uno dei segreti dei successi del Brighton".

We're delighted to announce that Pascal Gross has committed his future to the Albion by agreeing a new contract that runs until 2025! 😁

