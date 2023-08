ufficiale Brighton, rinnovo per Rushworth. Il classe 2001 va in prestito in Championship

vedi letture

Il Brighton prolunga il contratto a un suo giovane talento. Si tratta di Carl Rushworth, classe 2001 che rinnova con i Seagulls fino al 2027. Il giovane portiere, però, non farà parte della rosa a disposizione di De Zerbi in vista della prossima stagione. Il club, infatti, ha deciso di girarlo in prestito allo Swansea in Championship.

Prima esperienza nella seconda serie inglese per Rushworth che in carriera, dopo aver iniziato nell'Academy del Brighton, ha giocato in in League Two con il Walsal e in League One con il Lincoln City. I Seagulls hanno annunciato la notizia del rinnovo con un post sui propri canali social.