UFFICIALE: Burnley, rinforzo dalla Bundesliga: ecco il danese Bruun Larsen

Jacob Bruun Larsen è un nuovo giocatore del Burnley. Il danese arriva con la formula del prestito dall'Hoffenheim.

Cresciuto nel Dortmund - 24 anni, 6 presenze con la nazionale danese, Bruun Larsen era arrivato al Borussia Dortmund all'età di 17 anni, facendo poi la trafila fino alla prima squadra. Stoccarda, Hoffenheim, Anderlecht e nuovamente Hoffenheim le tappe successive. E ora la chance in Premier League con i clarets, tornati nel massimo campionato dopo un solo anno di purgatorio.

Another piece of the puzzle 🧩 pic.twitter.com/KZJg5mn4Es

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 27, 2023