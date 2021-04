ufficiale Carabao Cup, la finale tra Tottenham e City si giocherà davanti a 8000 persone

Dopo i rumors delle ultime settimane è arrivata l'ufficialità: la finale di Carabao Cup, che vedrà sfidarsi Manchester City e Tottenham il prossimo 25 aprile a Wembley, si giocherà davanti a 8000 spettatori. Ad annunciarlo è stata l'EFL: nel comunicato diramato in mattinata si apprende che l'incontro è stato confermato come evento ufficiale nell'ambito del Government’s Events Research Programme, finalizzato a raccogliere e confrontare dati in modo da individuare le migliori pratiche per ridurre il rischio di trasmissione del virus in eventi di questa portata.