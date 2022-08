ufficiale Celta Vigo, Santi Mina va in prestito all'Al Shabab fino alla fine della stagione

Nuova avventura per Santi Mina. Lo spagnolo lascia il Celta Vigo e raggiunge Vicent Moreno all'Al Shabab, formazione del campionato saudita dove giocherà in prestito fino alla fine della stagione. Il giocatore era tornato ad allenarsi da qualche settimana dopo la sospensione dovuta alla condanna in primo grado a quattro anni di reclusione per un reato di abuso sessuale. Ora ha la possibilità di voltare pagina e di tornare a essere protagonista.