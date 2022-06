ufficiale Chelsea, rinnovo di contratto biennale per il classe 2001 Gilmour

Rinnovo per Billy Gilmour. Come si legge in una nota diffusa dal sito ufficiale della società, il centrocampista del Chelsea classe 2001 ha firmato un prolungamento di contratto biennale. La nuova scadenza quindi è fissata per giugno 2024.