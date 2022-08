Ross Barkley non è più un calciatore del Chelsea. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, i blues hanno reso nota la risoluzione del contratto del centrocampista classe '93 che è quindi adesso libero di accasarsi altrove.

Ross Barkley has left Chelsea by mutual consent.

Wishing you well for the future, Ross! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 29, 2022