ufficiale Chicago Fire, lascia lo sloveno Beric. Era arrivato a gennaio 2020

vedi letture

Il campionato dei Chicago Fire si è concluso con un dodicesimo posto (su quattordici) della Conference Est, fallendo quindi l'aggancio ai posti per i playoff. L'attaccante Robert Beric, che a gennaio 2020 era a un passo dalla SPAL salvo poi scegliere l'esperienza in Major League Soccer, ha deciso come quella di domenica scorsa sia stata l'ultima partita: 8 gol e 2 assist in stagione, lo sloveno potrà firmare con un altro club.