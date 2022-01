ufficiale Cissé saluta lo Stoccarda. Il guineano va in prestito al Wisla Cracovia

Momo Cissé saluta temporaneamente lo Stoccarda. Il diciannovenne si trasferisce in prestito al Wisla Cracovia, dove rimarrà fino al termine della stagione 2022/2023. Nuova esperienza, dunque, per l'ala guineana, che non ha ancora effettuato il suo esordio stagionale per via di un infortunio.