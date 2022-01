ufficiale Cluj, una vecchia conoscenza italiana per l'attacco: è l'ex Ternana Dugandzic

Il Cluj ha annunciato un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Il club romeno ha infatti trovato l'accordo con il Sochi per Marko Dugandzic, croato classe '94 con un passato nel nostro paese. Il calciatore infatti ha vestito la maglia della Ternana e del Matera dal 2015 al 2018 prima di fare ritorno in patria e poi volare in Russia dove ha giocato fino a questo momento.