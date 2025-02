Ufficiale Marko Dugandzic riparte dalla Corea del Sud: l'ex Ternana e Matera firma col Seoul FC

Marko Dugandzic è un nuovo giocatore dell'FC Seoul. Il 30enne attaccante croato era rimasto svincolato a gennaio, quando si è separato dall'Al-Tai, squadra saudita di seconda divisione.

In Corea del Sud ritroverà un vecchio amico, Andrea Compagno, che da poco è stato acquistato dallo Jeonbuk: "Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di incontrare la squadra, lo staff, i tifosi e di giocare per questa squadra. Prima di arrivare, ho fatto delle ricerche sull'FC Seoul. Amo i tifosi, lo stadio, la città e il mio colore preferito è il rosso. Il grande obiettivo di questa stagione è il titolo.

Ho sempre amato il calcio fin da bambino, ho seguito tutti i campionati e quando ero più giovane l'FC Seoul era una delle squadre più importanti dell'Asia. Non mi piace parlare molto di me, ma mi descrivo come il classico numero 9, alto e con un buon colpo di testa", ha detto l'ex giocatore di Ternana e Matera. Con gli umbri, tra Serie B e Coppa Italia, Dugandzic ha disputato 25 partite mettendo a segno 2 reti, mentre con i lucani ne ha realizzati 6 in 26 presenze. Cresciuto nell'Osijek, ha vestito anche le maglie di Cluj, Botosani, Sochi e Rapid Bucarest.