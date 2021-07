ufficiale Corinthians, è fatta per il ritorno di Renato Augusto. "Buona fortuna idolo"

Continua la fuga di big stranieri dal campionato cinese. Oggi tocca a Renato Augusto (33), negli ultimi cinque anni in forza al Beijing Guoan. Il centrocampista brasiliano ha modo di riabbracciare il Corinthians, club dove ha giocato per tre anni dopo la fine del suo rapporto con il Bayer Leverkusen nel 2013, con il ruolino finale di 127 partite e 15 reti. Accordo sino a dicembre 2023 per l'ex nazionale verdeoro.