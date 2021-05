Il terzo periodo di Salomon Rondon (31) in Russia non avrà un seguito. Il CSKA Mosca ha infatti lasciato scadere il periodo di prestito dell'attaccante venezuelano, arrivato lo scorso febbraio dai cinesi del Dalian. E' possibile che ora il giocatore, vero e proprio decano della selezione vinotinto con 83 presenze e 31 goal, trovi un'altra sistemazione, a fronte dell'esodo continuo di calciatori stranieri dalla Super League.

Salomon Rondon left #CSKA

Venezuelian striker Salomon Rondon left the Army club due to the end of his loan agreement.

Rondon made 13 appearances for PFC CSKA and scored 4 goals.

We will @salorondon23 all the best in his future career! pic.twitter.com/UFSVK7guOr

— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) May 18, 2021