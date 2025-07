Ufficiale Salomon Rondon torna in Europa: il venezuelano è il primo colpo del Real Oviedo per LaLiga

Il Real Oviedo ha ufficializzato l’arrivo di Salomón Rondón in prestito fino al 30 giugno 2026, dopo aver raggiunto un accordo con il Club Pachuca. L’attaccante venezuelano di 35 anni, uno dei calciatori più importanti del suo Paese, rafforza la linea offensiva della squadra asturiana, portando con sé una carriera ricca di esperienze internazionali.

Nato il 16 settembre 1989 a Caracas, Rondón ha iniziato la sua carriera in Venezuela, per poi trasferirsi in Spagna dove ha militato in squadre come Las Palmas e Málaga. Il suo grande rendimento nella Liga gli ha consentito di fare il salto e approdare prima in Russia, dove ha giocato con il Rubin Kazan e il Zenit San Pietroburgo, e poi in Inghilterra, dove ha vestito le maglie di West Bromwich Albion, Newcastle ed Everton. Ha avuto esperienze anche con CSKA Mosca e River Plate.

Con più di 100 presenze e 47 gol con la selezione venezuelana, Rondón è diventato una figura leggendaria del calcio internazionale. Negli ultimi due anni ha giocato nel Pachuca, dove ha realizzato 36 gol in 70 partite. Ora, con il suo approdo al Real Oviedo, l’attaccante cercherà di contribuire al miglioramento della fase offensiva della squadra, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e il suo fiuto per il gol.