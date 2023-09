Il suo nome era tornato alla ribalta in piena emergenza coronavirus, quando violò l'isolamento in Serbia e fu arrestato. Aleksandar Prijovic, 33enne attaccante nato in Svizzera, è partito da Parma nel lontano 2008 (debutto in prima squadra in campionato, contro la Reggina) e da allora ha girato il mondo: Inghilterra, Svizzera, Norvegia, Svezia, Turchia, Polonia, Grecia, Arabia Saudita e Australia, con il Western United ultima tappa di un viaggio lunghissimo.

Oggi, dopo due anni trascorsi nel club di Melbourne, il nazionale serbo (17 presenze e due reti in Nazionale) risolve il suo contratto e si ritrova svincolato. Il suo bottino nella terra dei canguri è stato di 18 reti e 7 assist in 43 partite.

Western United can confirm that the Club and Aleksandar Prijovic have reached an agreement to mutually part ways in order for the striker to pursue opportunities elsewhere.

We thank Aleks for his time at the Club and wish him every success with his next steps.

— Western United FC (@wufcofficial) September 27, 2023