Attraverso i propri canali ufficiali, il Leeds ha annunciato la cessione all'Ibiza (club di seconda divisione) di Mateusz Bogusz. Il centrocampista polacco, classe 2001, si trasferisce dunque in Spagna in prestito secco fino al termine della stagione.

📰 #LUFC midfielder Mateusz Bogusz joins La Liga 2 side UD Ibiza on loan until the end of the season

— Leeds United (@LUFC) July 7, 2021