ufficiale Dan Petrescu lascia la panchina del Cluj. L'ex Foggia e Genoa verso la Corea

vedi letture

Dan Petrescu non è più l'allenatore del Cluj, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Risoluzione del contratto per il tecnico, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi da calciatore con le maglie di Foggia e Genoa. 55 anni, Petrescu era tornato per la terza volta al CFR nel 2021. È atteso in Corea del Sud, dove dovrebbe legarsi al Jeonbuk Hyundai, campione in carica.