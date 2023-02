ufficiale Dingomé saluta il Troyes e la Ligue 1 per un'avventura in Arabia Saudita

Nuova avventura in Medio Oriente per Tristan Dingome, esperto centrocampista franco-camerunese classe 1991 che nelle scorse ore ha lasciato a titolo definitivo il Troyes e dato l'addio alla Ligue 1, almeno per ora. Ufficiale il suo trasferimento all'Al Fateh in Arabia Saudita, campionato di Cristiano Ronaldo.